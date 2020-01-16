عبدالله الشرقي: 2019 نقطة مضيئة في بناء الأجسام

المصدر: دبي - فائز بجبوج

وصف رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الإنجازات والمكاسب التي تحققت في العام الماضي بالإنجازات الاستثنائية والنوعية والمهمة ومثلت نقطة مضيئة في رياضة بناء الأجسام الإماراتية في الوقت نفسه، مؤكداً أن الأهم منها، هو العمل على الحفاظ عليها وتعزيزها في العام الحالي 2020، واصفاً الإنجازات الحالية بالمتميزة على جميع الأصعدة، ومؤكداً أنها لم تكن لتتحقق لولا الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة للرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمواطنين والمقيمين على أرضها.

تنوعت نجاحات اتحاد الإمارات لبناء الأجسام خلال العام الماضي 2019 في مختلف الجوانب سواء منها على صعيد المشاركات الخارجية أو على مستوى تنظيم كبريات البطولات وعزز من خلالها المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية وبشكل أكثر تميزاً عندما نجح باستضافة بطولة العالم لبناء الأجسام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة وبطولة العالم للقوة البدنية في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي في نوفمبر الماضي وخلال فترة 20 يوماً تقريباً في إنجاز تنظيمي عالمي شهد استضافة نحو 140 دولة في المونديالين.

أبناؤنا والإنجازات

وعلى مستوى الإنجاز التاريخي، فقد حقق منتخب الإمارات المركز الثاني فرقياً في بطولة العالم في إنجاز استثنائي غير مسبوق، وعلى مستوى إحراز الميداليات تمكن لاعبو الإمارات في بناء الأجسام والقوة البدنية من إحراز 128 ميدالية ملونة دولية، منها 47 ذهبية و42 فضية و39 برونزية، في 14 بطولة تم المشاركة بها.

دمج

من جانبه، وصف نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية علي عبدالله بن حيدر القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة بدمج أصحاب الهمم في نشاطات وأجندة الاتحاد بأنه من أبرز القرارات التي ميزت عام 2019، وتلا ذلك مشاركتهم في بطولة العالم للقوة البدنية التي أقيمت في دبي، مبيناً أن أجندة الموسم الحالي تتضمن أنشطة مشابهة سيكون لأصحاب الهمم فيها دور بارز ودعم فني مماثل لتمكينهم من ممارسة رياضة القوة البدنية.

وثمن ابن حيدر النقلة النوعية المتميزة التي شهدتها اللعبة وأسهمت في استكشاف لاعبين موهوبين جدد، يحرص الاتحاد على تقديم المزيد من الدعم التدريبي لهم ليكونوا نواة أبطال المستقبل، مثنياً على الجهود المخلصة في هذا الشأن ومبيناً أن توجهات مجلس الإدارة أن يكون الناتج العام لـ2020 امتداداً فاعلاً لما تم تحقيقه في العام الماضي.