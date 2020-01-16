«أبيض اليد» يلتقي هونغ كونغ في «الآسيوية»

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف )

تنطلق اليوم منافسات البطولة الآسيوية الـ 19 لكرة اليد التي تستضيفها الكويت، والتي ستستمر حتى 27 الجاري على مجمع صالات الشيخ سعد العبد الله بمنطقة صباح السالم، بمشاركة 13 منتخبا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021 في مصر، وسيشهد منافسات اليوم الأول إقامة خمس مباريات أهمها مواجهة منتخبنا الوطني (الأبيض) مع هونغ كونغ، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة، يعقبها مباراة نيوزيلندا مع البحرين، ثم الصين مع قطر، وأخيرا العراق مع الكويت والتي يسبقها إقامة حفل الافتتاح الرسمي في الساعة الثامنة مساء.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الإسباني فرانسيسكو خافيير ومساعدة خالد البلوشي إلى حصد نقاط المباراة كاملة من خلال استغلال الفوارق الفنية مع المنافسة والذي يعد الحلقة الأضعف في المجموعة، وحذر خافيير اللاعبين من منتخب هونغ كونغ.