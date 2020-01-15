عنان العامري : مساعدة محمد بن راشد حفزتني لإكمال السباق

المصدر: البيان الإلكتروني

توجهت المتسابقة المواطنة عنان العامري من فريق الوثبة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لمساعدته لها والتي مكنتها من إكمال السباق بنجاح، بعد أن قدم لها المساعدة إثر تعرضها للسقوط وإصابة بسيطة أثناء مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية للمواطنات الهواة اليوم وكانت بمثابة حافز كبير لها لإكمال السباق وصولا إلى خط النهاية.