230 ألف درهم جوائز «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تبدأ يوم غدٍ، الجولة الاولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتستمر حتى السبت المقبل ضمن روزنامة سباقات الموسم الحالي، ورصدت اللجنة المنظمة مبلغ 230 ألف درهم كجوائز للمشاركين، ستوزع على أصحاب المراكز الأولى في فئتي (الكنعد والسكل)، حيث يواصل النادي اهتمامه بهذا النشاط، الذي رأي النور وللمرة الأولى في أول مسابقة أقيمت عام 1998.

وتقام منافسات بطولة دبي، في حلتها الجديدة بتنظيم النادي الذي قدم الجوائز المالية وبرعاية من شركة دلما مارين للقوارب والمحركات البحرية التي ستقوم بتحفيز بطلي الكنعد والسكل، وبالشراكة مع مؤسسة بي أند أو ماريناس التي رصدت جائزة لصاحب المركز الأول في كل جولة وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك ومعرض دبي العالمي للقوارب 2020 وبإشراف اتحاد الرياضات البحرية.

ويحصل صاحب أعلى وزن في فئة (الكنعد) على جائزة مالية ضخمة يصل مجموعها إلى 75 ألف درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 20 ألف والثالث على 18 ألف، وتتفاوت الجائزة المالية من الرابع وحتى صاحب المركز العاشر، وبالنسبة لفئة (السكل) فإن البطل سينال 30 ألف درهم، فيما يحصل الثاني على 10 آلاف والثالث على 5 آلاف درهم.