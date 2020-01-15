40 مشاركة في «سباق السلم» للدراجات الهوائية اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تشارك أكثر من 40 فتاة اليوم في أول سباق من نوعه للسيدات ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، وتعد الحدث الأكبر من نوعه في إطار دورها في تطوير رياضة الدراجات الهوائية، وتشجيع مختلف الفئات على ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه التحديد، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 3 ملايين درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن اكتمال تسجيل المشاركات في السباق الذي سيكون حصرياً للفتيات الإماراتيات الهواة غير المنتميات لأي نادٍ، وذلك بمشاركة أكثر من 40 دراجة، على أن تكون هذه النسخة التي تقام في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية لمسافة 50 كلم، بمثابة سباق تجريبي وفق المواصفات نفسها المعتمدة للسباقات الرئيسية في إطار دعم وتحفيز المرأة، والسعي لتثبيت هذا السباق في روزنامة البطولة خلال النسخ المقبلة، وستكون بطولة السلم على الموعد مع 48 ساعة حافلة، حيث يقام غداً سباق النخبة للرجال الذي يمتد لمسافة 127 كلم، بمشاركة 100 دراج من مختلف الجنسيات من داخل الدولة، ومن دراجي دول مجلس التعاون الخليجي.

ترحيب

ورحب عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالفتيات المشاركات في السباق الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتأكيداً لدور المرأة في المجتمع وقدراتها على التفوق في جميع المجالات، وتحديداً الرياضية.

تجهيز وكشف محمد عبدالله الموسى، عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن اللجنة المنظمة سعت على مدار الأيام الماضية، إلى تهيئة المسار المخصص للسباق وفق أفضل معايير السلامة، لضمان سير المنافسات بكل سلاسة، من أجل أن يكون التنظيم وفق أعلى المستويات.

اجتماع

وأكد رامي النابلسي عضو اللجنة العليا المنظمة، أن الاجتماع الفني الذي سيعقد في الساعة 11:15 من صباح اليوم سيتم فيه شرح مسارات السباقات ونقاط التقاطع وغيرها من الأمور الفنية التي تساعد المشاركات على خوض السباق، والاستفادة من الزمن، وعدم سلوك مسارات خاطئة.