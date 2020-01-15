10 فرق في «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة مشاركة 10 فرق للنسخة 31 التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بين 23 يناير الحالي وأول فبراير المقبل والفرق هي: منتخب الإمارات، الاتحاد السكندري بطل العرب، الرياضي اللبناني وصيف بطل آسيا وحامل اللقب، بيروت اللبناني وصيف العرب والبطولة الماضية والاتحاد والوثبة من سوريا، سلا المغربي، هوبس اللبناني، مايتي سبورت الفلبيني والجامعة الأمريكية في دبي وتجرى قرعة البطولة الاثنين المقبل في فندق البطولة «غراند اكسلسيور دبي».

وأشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وقال إن رعاية سموه كانت وراء كل النجاحات التي تحققت في البطولات السابقة مما جعلها تتبوأ مكانة عالمية إلى أن أصبحت أشهر وأعرق بطولة في منطقة الشرق الأوسط وأكد القرقاوي بعد أول اجتماع للجنة مساء أول من أمس أن النسخة الجديدة التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي بين 23 يناير الحالي و1 فبراير المقبل ستكون استثنائية لأنها تضم نخبة من أبطال آسيا وأفريقيا والعرب وستحظى بمتابعة جماهيرية غير مسبوقة لافتاً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني و«شركة سما» منظمة الحدث يعملون ليل نهار لإخراج نسخة مميزة تبقى في ذاكرة محبي كرة السلة، كما أشاد القرقاوي بجهود رئيس الشركة المنظمة الحكم الدولي السابق عوض سامي وفريق العمل المساعد.