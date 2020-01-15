سلة الشارقة تحتفظ بصدارة الدوري

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

احتفظ فريق الشارقة لكرة السلة، بصدارة الترتيب العام لمسابقة الدوري برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن شباب الأهلي والنصر، بعد فوزه على ضيفه الجزيرة، بفارق 48 نقطة وبنتيجة 104-56، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب الجولة الثامنة من مرحلة ذهاب الدور التمهيدي، فيما واصل شباب الأهلي والنصر ملاحقة الصدارة بفوز شباب الأهلي على ضيفهم الوصل «87-57»، وعودة النصر من صالة العين بانتصارٍ مستحق 100-54، وابتسمت الأرض لأصحابها، عقب فوز البطائح على الوحدة 83-76، فيما نجا بني ياس من قبضة الظفرة بفوز صعب بفارق 6 نقاط وبنتيجة 79-73.

ويختتم في السابعة من مساء غدٍ ذهاب الدور التمهيدي، بإقامة 5 مباريات قوية ومهمة، أبرزها لقاء شباب الأهلي مع مضيفه النصر.