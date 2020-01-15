30 ألف مشارك في ماراثون دبي الدولي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشفت اللجنة المنظمة لماراثون دبي الدولي عن مشاركة أكثر من 30 ألف عداء وعداءة في النسخة الـ21 المقرر إقامتها 24 من الشهر الجاري في شارع الجميرا الذي يعد منطقة جذب سياحية وتجارية ورياضية مميزة، كما يشهد الماراثون مبادرة مجتمعية تحمل توقيع دبي القابضة الراعي الرئيسي للماراثون الذي يتم تنظيمه سنوياً بدعم مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وخالد الكمالي عضو اللجنة المنظمة للماراثون، وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد صُباح الخلف، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في دبي القابضة، وبيتر كونيرتون مدير الماراثون.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تسجيل أكثر من 30 ألف عداء من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة، كما تم استعراض الترتيبات الخاصة بالسباق حيث سيتم تجهيز مركز إعلامي ضخم في موقع الحدث على مدار ثلاثة أيام، وسيتم عقد مؤتمر صحفي آخر للإعلان عن أهم المشاركين العالميين في السباق، وتم الكشف عن العدد الإجمالي للعدائين الذين شاركوا في ماراثون دبي منذ انطلاقه عام 2000 في النسخة الأولى الذي وصل إلى 250 ألف مشارك من 150 دولة مما يؤكد على مكانة هذا الحدث على خارطة السباقات العالمية.

استجابة

وقال خالد المالك، العضو المنتدب لدبي القابضة: «يمثل تعزيز اللياقة البدنية في المجتمع أولوية راسخة على قائمة أولويات دبي القابضة، متفائلون بنجاحنا في تسجيل رقم قياسي جديد في معدلات مشاركة المواطنين في ماراثون هذا العام. هدفنا الأسمى هو الاحتفاء بأول إماراتي يتوج فائزاً بالمركز الأول للسباق الرئيسي للماراثون في الأعوام المقبلة».

سباقات

وقال خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: «سعداء بأن نكون داعمين رئيسيين لتنظيم النسخة الـ21 من ماراثون دبي الذي يتصدر سباقات الماراثون العالمية».