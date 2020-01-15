صقور حمدان بن محمد تتصدر منافسات بطولة «فزاع»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصدت طيور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، «الناموس» لتتربع في الصدارة وتتفوق في منافسات حر وحش، بعدما حقق الطير «الشبابي» المركز الأول في شوط حر فرخ رئيسي، ونال الطير «شيبوب» الريادة في شوط حر جرناس رئيسي، وذلك في منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية»، أمس، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، بمشاركة نخبة الصقارين من داخل وخارج الدولة في احتفالية رياضية تراثية ممتدة منذ مطلع هذا العام، ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمنح جائزة المركز الأول التي حققها في السباقين إلى من يليه على قائمة الترتيب، وذلك في مكرمة سخية ومتجددة من سموه التي تجسد رؤيته لتحفيز المشاركين على التفوق ومكافأة المجتهدين.

وجاءت الانطلاقة مع شوط حر فرخ رئيسي، وفيه حقق الطير «الشبابي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أسرع الأزمنة، متقدماً، عن صاحب المركز الثاني الطير «كيف» لمالكه علي محمد قطامي العامري، وجاء ثالثاً «رمز» لفريق «أف 3» وتفوق الطير «شيبوب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن آل مكتوم، في شوط حر جرناس رئيسي، محققاً المركز الأول، وجاء ثانياً الطير «عنتر» لسمو ولي عهد دبي أيضاً، وثالثاً «لهب» للشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

انطلاق الدوري

وينطلق صباح اليوم دوري الإمارات للصيد بالصقور للموسم الحالي 2019-2020، في نسخته الأولى بميدان الروية بدبي وهو الدوري الذي يقام بالتعاون بين نادي أبوظبي للصقارين، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وخصصت النسخة الأولى لفئة العامة في مسابقات جير تبع فرخ وجير شاهين فرخ وجير فرخ وقرموشة فرخ، ويشارك في الدوري 10 فرق.

كان من المفترض أن يقام الدوري يوم الجمعة الماضي إلا أن الأمطار والظروف الجوية أجلت المنافسات، وتقام الجولة الثانية يوم 28 يناير الجاري في أبوظبي، والجولة الثالثة يوم 30 يناير في أبوظبي، وتقام الجولتان الرابعة والخامسة في دبي، فيما سيقام الدور نصف النهائي والنهائي في أبوظبي.