برؤية محمد بن راشد.. دبي قبلة الر ياضات العالمية

المصدر: دبي - عدنان الغربي، علي الظاهري

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وعضوية كل من: سيف جمعة السويدي نائباً للرئيس، وإبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم رقم (34) لسنة 2019 بشأن ضم مؤسسة «الفيكتوري» إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأكد مسؤولون لـ«البيان الرياضي»، أن هذا القرار يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بالرياضات البحرية، وبالقطاع الرياضي في دبي بشكل عام، حيث باتت دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجهود ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي؛ مركزاً عالمياً متنامي الأهمية للرياضة، ينظم ويستضيف مجموعة واسعة من أبرز البطولات العالمية في رياضات سباقات الخيول، التنس، الغولف، سباقات الزوارق، الماراثونات، والتي يشارك فيها نخبة من أهم نجوم العالم في هذه الألعاب.

تعزيز النجاحات

وصرّح محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي للرياضات البحرية، أن القرارات الأخيرة بداية من المرسوم رقم 34 في نوفمبر الماضي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضم «مؤسّسة الفيكتوري» إلى «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية» كوحدة تنظيميّة ضمن هيكله التنظيمي، ثم قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تأتي لتعزز النجاحات التي يحققها النادي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث باتت دبي علامة تجارية عالمية للرياضات البحرية، ومركزاً لها والوجهة الأولى للمهتمين بهذا النوع من الألعاب والأنشطة الرياضية.

كما ثمّن محمد عبد الله حارب قرار سمو ولي عهد دبي بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، الذي جاء بهدف النهوض بالمؤسسات الرياضية وتطوير القطاع الرياضي بشكل عام، وتنظيم الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وتعزيز دور المؤسسات الرياضية على الصعيدين الاجتماعي والثقافي.

مكانة دبي

وأكد محمد عبد الله حارب، أن نادي دبي للرياضات البحرية منذ تأسيسه في 1988 قام بدور مهم في تطوير هذه الرياضة والترويج للسياحة في دبي، وتعزيز مكانتها بين أكبر المدن العالمية، مشيراً إلى أن الكوادر المحلية ورأسها سعيد حارب لعبت دوراً بارزاً في جعل دبي مركزاً عالمياً للرياضات البحرية.

وأضاف: اكتسبت دبي سمعة عالمية في تنظيم السباقات البحرية، وأصبح للنادي حضور متميز في الرياضات البحرية، منها سباقات الزوارق السريعة والقوارب الشراعية الحديثة، كما يطلع بدور رائد ومهم في تأسيس وإشهار الرياضات التراثية، حيث شهدت مسيرته تنظيم سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية بمختلف أنواعها، إضافة إلى رياضة قوارب التجديف المحلية، ومن أبرزها سباق القفال الذي يقام سنوياً برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، حيث يترقب الجميع النسخة رقم 30 هذا العام.

وتابع: قبل أيام تابع العالم النجاح المتميز الذي حققه نادي دبي للرياضات البحرية في تنظيم الجولة الختامية في بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، والتي تعتبر بطولة إماراتية المنشأ والميلاد، حيث انطلقت إلى العالم من شواطئ دبي، وكان للنادي الدور المهم في تحوّلها من حدث محلي إلى بطولة كبرى يشهد عالم الرياضات البحرية لها بالنجاح.

صدارة

ومن جانبه، أكد بطلنا العالمي عارف الزفين قائد فريق زورق شرطة دبي، أن دبي تصدرت المشهد العالمي في الرياضات البحرية، حيث تثبت ريادتها دائماً في عالم سباقات الرياضات البحرية، ومن بينها بطولة العالم للـ«إكس كات»، وتعتبر الجولة الأخيرة التي أقيمت في ديسمبر الماضي شاهدة على هذا النجاح الكبير، سواء على مستوى المنافسة عبر تواجد نخبة من المتسابقين يمثلون الدولة أو على مستوى التنظيم الذي يعتبر محل إشادة وتقدير من جميع المشاركين.

وأضاف الزفين، إن تربع دبي على قمة الرياضات البحرية، هو ثمرة الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر منجماً للأبطال والفرق العالمية، حيث يعتبر زورق شرطة دبي أحد النماذج العالمية الرائدة في هذا الجانب الذي يمثل مؤسسة مرموقة مثل القيادة العامة لشرطة دبي بقيادة معالي اللواء عبدالله خليفة المري الذي قدم جميع أوجه الدعم من أجل الظهور المشرّف ورفع علم الإمارات عالياً في مختلف المحافل العالمية.

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