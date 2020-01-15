الثقة لأصحاب الهمم يستقبل البطل ر يجستر

قدم البطل البارالمبي الأمريكي جون ريجستر صاحب فضية دورة الألعاب البارالمبية سيدني 2000 في ألعاب القوى محاضرة في نادي الثقة للمعاقين عن التحديات ودورها في تحقيق الإنجازات ومناقشة عن قصة نجاحه ونقطة التحول في حياته.

جاء ذلك خلال استقبال النادي لوفد من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بدبي يضم البطل البارالمبي جون ريجستر، حيث كان في استقبال البطل الأمريكي عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وكلثم عبيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وحيدر طالب أربيع، وعبد الغفور الرئيسي ومريم الشحي وبدرية السويدي أعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي وعدد من أبطال النادي في مختلف الرياضات.