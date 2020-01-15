تونس تراهن على «الجماعية» في «عربية السيدات»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياض)

تتجه أنظار بعثة الجمهورية التونسية الرياضية، المشاركة في النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، لحصد الميداليات الملونة، وتأكيد حضورها على صعيد منافسات كرة السلة والكرة الطائرة، التي تقام على ميادين الحدث الرياضي الأبرز على صعيد رياضة المرأة العربية، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.

وتستعد تونس للمشاركة في الدورة بكرة السلة مع أندية: الإمارات، والأردن، والكويت، والجزائر، والبحرين، ومصر، والسعودية، إلى جانب سوريا، في الكرة الطائرة.