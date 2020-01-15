منتخب اليد جاهز للتحدي الآسيوي

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف)

أعلن الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة اليد، فور وصوله إلى الكويت أمس، جاهزية الأبيض التامة للتحديات القارية التي سيواجهها في مجموعته الرابعة بالبطولة الآسيوية، في منافسات البطولة الآسيوية التاسعة عشر، التي تنطلق غداً بالكويت، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2021، في العاصمة المصرية القاهرة، والتي سيستهلها بمواجهة هونغ كونغ غداً، ثم يلتقي العراق، ويختتم مشواره في الدور الأول أمام الكويت المضيفة، على أن يتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى دور الثمانية، وأكد خالد أحمد البلوشي مساعد المدرب، على أن منتخب الإمارات يأمل أن سيكون ضمن المتأهلين لمونديال مصر العام المقبل، وقال: تحقيق الفوز في مباراتين يحقق التأهل للدور الثاني، وستكون هناك حسابات أخرى، لأننا سنكون من ضمن أفضل 8 منتخبات في القارة.