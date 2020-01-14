الرومانية بولماغا بطلة كأس الشارقة لـ«شطرنج السيدات»

المصدر: الشارقة- عدنان الغربي

توجت الرومانية إيرينا بولماغا بلقب النسخة العاشرة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، التي اختتمت فعالياتها، مساء أول من أمس، تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وحضر حفل الختام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة للرياضة، ونجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة للشطرنج، وحسين الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج والدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، وحصلت بولماغا على المركز الأول بعد فوزها في الجولة الأخيرة على الفيتنامية نغيون تي، فيما حلت الإندونيسية سوكاندرا خاريزما في المركز الثاني والإيطالية أولغا زيمينا في المركز الثالث، فيما توج المغربي مخلص العدناني بلقب مسابقة الشطرنج العشوائي، التي أقيمت على هامش البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط.

نجاح كبير

وأوضحت نجلاء الشامسي أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً، من حيث الإقبال الكبير والمشاركة المميزة من عدد كبير من الدول المشاركة، مبينة أن تنوع المشاركات من دول مختلفة منح لاعبات الإمارات فرصة احتكاك جيدة. وقالت: سعداء بنجاح البطولة التي حققت أهدافها، تلقينا الإشادة بالتنظيم الجيد للحدث من اللاعبات المشاركات، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، ونحن نطمح للأفضل، لقد شكلت البطولة فرصة جيدة للاعباتنا للاحتكاك مع مدارس مختلفة من الشطرنج وهذه نقطة إيجابية، وستسهم في تحسين تصنيف لاعباتنا.

أهم الفعاليات

وبدورها، وجهت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الشكر إلى نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على تنظيم بطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي أصبحت إحدى أهم الفعاليات الشطرنجية، موضحة أن مشاركة أكثر من 100 لاعبة من 35 دولة يؤكد النجاح التنظيمي والمكانة، التي تحظى بها على الساحة الشطرنجية الدولية، وقالت: نحن سعداء بنجاح البطولة وبالمكاسب العديدة، التي تحققها سنوياً للاعبات الإمارات، لما توفره لهنّ من عامل احتكاك وكسب الخبرة من لاعبات مصنفات وصاحبات الألقاب الدولية، وأعتقد أن مشاركة لاعبات بهذا الحجم دليل إضافي على نجاح البطولة ومكانتها وأكدت ندى عسكر النقبي أن القطاع الرياضي يحظى بدعم لامحدود قيادة الشارقة، ووجهت الشكر لمجلس الشارقة الرياضي على رعايته ودعمه لمختلف الفعاليات الرياضية في الإمارة الباسمة.