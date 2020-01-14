موسم بطولات الترايثلون العالمية 2020 ينطلق من أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون الافتتاحية لموسم بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية إلى حلبة مرسى ياس في أبوظبي خلال الفترة 5 - 7 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 3 آلاف مشارك من 90 جنسية مختلفة و25 دولة.

وتتميز البطولة في نسخة عام 2020 بمشاركة 110 عدائين محترفين من نخبة الرياضيين حول العالم، الذين سيتنافسون لجمع النقاط التي تؤهلهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، إلى جانب إضافة مجموعة من فئات السباق وأبرزها إطلاق منافسات كأس «بارا ترايثلون» العالمية، والتي تتيح لأصحاب الهمم فرصة التنافس للحصول على النقاط المؤهلة للمشاركة في ألعاب الأولمبياد الخاص 2020 في طوكيو.

ويأتي إطلاق هذه الفئة الجديدة من السباق عقب النجاح الذي حققته العاصمة الإماراتية في استضافة سباق الترايثلون في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص العام الماضي، والتي شهدت مشاركة 22 رياضياً من أصحاب الهمم من 14 دولة.

استضافة

وقال عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: إن استضافة سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية للعام السادس على التوالي تؤكد نجاح أبوظبي في ترسيخ مكانتها على الخريطة الرياضية العالمية، في ظل ثقة المؤسسات والاتحادات الرياضية بالمكانة والإمكانات الكبيرة للعاصمة التي غدت وجهة الرياضة في العالم، وهو ما تجسده أبوظبي العالمية للترايثلون التي تقام بمشاركة نخبة الرياضيين العالميين.

وأضاف: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق منافسات كأس بارا ترايثلون العالمية للمرة الأولى ضمن فعاليات النسخة الجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019».

38%

شهدت البطولة إقبالاً كبيراً على شراء التذاكر والتي سجلت بيع حوالي 38 % من تذاكر فئة الهواة خلال الأيام الأولى من طرحها، وذلك نظراً لتصميم مسارات السباق والفترات الزمنية لكل فئة بشكل يضمن خوض جميع المشاركين تجربة فريدة.