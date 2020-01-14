«ستاندرد تشارترد» راعياً لـ «كأس البولو الذهبية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2020 والتي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي عن رعاية بنك ستاندرد تشارترد الرئيسية للنسخة الجديدة والفريدة من كأس دبي الذهبية ليصبح مسماها الجديد «بطولة ستاندرد تشارترد الذهبية 2020 للبولو»، والتي تحظى بمشاركة فرق تزخر بأبرز النجوم العالميين في عالم اللعبة، وتقام على ملاعب نادي منتجع الحبتور بدبي لاند من 16 فبراير وحتى 6 مارس المقبلين، جاء الإعلان عن ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عام 2020، بمجموعة الحبتور بدبي، وبحضور رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة للبطولات، وعلي حماد رئيس الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبنك ستاندرد تشارترد باعتباره الجهة الراعية الرئيسية لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو لعام 2020.

تعد بطولة ستاندرد تشارترد، الأبرز بين البطولات الخمس التي تُقام تحت مظلة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو المرموقة التي انطلقت عام 2009 ونمت وتطوّرت لتصبح في صدارة فعاليات البولو التي تستقطب الشخصيات المهمة والمشاهير وشخصيات المجتمع ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين، وقال محمد خلف الحبتور: سعداء برعاية البنك للكأس الذهبية لعام 2020 لتتماشى هذه الشراكة البارزة مع سعينا لإبقاء الإمارات في صدارة المشهد الدولي في رياضة البولو، وبدوره، قال علي حماد: يسرّنا كثيراً في المصرف أن نكون الجهة الراعية الرئيسية وهذه الرعاية تنسجم مع جوهر علامتنا التجارية واستراتيجيتنا لتسريع وتيرة النمو في أعمالنا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.