اهتمام إعلامي دولي بـ«غولف أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

تمثل بطولة أبوظبي للغولف، التي تقام برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي خلال الفترة من 16-19 يناير الجاري، قيمة إعلامية عالمية بكل المنصات والوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، والتواصل الاجتماعي، حيث تتأهب كل المحطات الإعلامية لتقديم تغطية استثنائية، تناسب مكانة البطولة والأصداء العالمية، التي ترسخها في كل عام، في ظل المشاركة الكبيرة للنجوم العالميين، وتشهد النسخة 15 اهتماماً إعلامياً غير مسبوق، حيث ستقوم 54 قناة تلفزيونية بتقديم التغطية المباشرة بصورة تغطي جميع قارات العالم، حيث ستقوم 24 قناة بتغطية منطقة قارة أوروبا و4 قنوات لمنطقة أوروبا الشرقية وقناتين لأمريكا الجنوبية و8 قنوات لإفريقيا والشرق الأوسط و4 قنوات لمنطقة أستراليا وآسيا و12 قناة لدول القارة الآسيوية.