صراع ساخن لبلوغ نهائي كأس البولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تشهد ملاعب منتجع ديزرت بالم للبولو اليوم، مباراتين من العيار الثقيل، لا تقبلان أنصاف الحلول، تطمح أطرافها الأربعة للفوز والاقتراب من نهائي بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو، وكأس بنك أبوظبي التجاري، التي يسدل الستار عليها يوم الجمعة المقبل، وستكون البداية في الثانية ظهراً بلقاء فريق بهانسالي، بقيادة ريسير كومار مع فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وفي الرابعة عصراً، يلتقي فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني مع فريق (A.M) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وكانت اللجنة المنظمة قد عدلت في برنامج مباريات البطولة، بسب هطول أمطار الخير على البلاد.