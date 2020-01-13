سباقا «دراجات السلم» للهواة للسيدات والنخبة للرجال 15و16 الجاري

المصدر: دبي- عدنان الغربي

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية كل الإجراءات والترتيبات، لسباقي السيدات والنخبة 15 و16 من الشهر الجاري، وتقام البطولة بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- قطاع المشتريات والتمويل، وتعد الحدث الأكبر من نوعه في إطار دورها في تطوير رياضة الدراجات، وتشجيع مختلف الفئات على ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه التحديد، وتتميز بجوائزها المالية العالية، حيث تبلغ 3 ملايين درهم، وأعلنت اللجنة المنظمة أن سباق السيدات، الذي يقام بعد غد للمرة الأولى في البطولة، سيكون سباقاً تجريبياً، وحصرياً للفتيات الإماراتيات الهواة غير المنتميات لأي ناد، يليه في اليوم التالي سباق النخبة للرجال، وكلاهما في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية.

تنفيذ التوجيهات

وقال عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: جاءت بطولة السلم لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدعم رياضة الدراجات الهوائية كونها من أهم الرياضات لبناء الجسم السليم وتزويد ممارسيها بالحيوية والنشاط، كما أنها من الرياضات التي يمكن أن يمارسها جميع أفراد العائلة، وقد أمر سموه بتشييد مضامير تمتد لعشرات الكيلو مترات في منطقة السلم، وفي مناطق أخرى بدبي، بمواصفات عالمية، لتوفير مناطق آمنة تتيح للدراجين ممارسة رياضتهم وفق أعلى معايير السلامة، وأيضاً تشجيع مختلف أفراد المجتمع على ممارسة هذه الرياضة.

تشجيع المرأة

وقال الفلاسي: إطلاق سباق الفتيات الإماراتيات الهواة جاء تلبية لرغبة العديد من فتياتنا للمشاركة في سباق مخصص لهن، كما أن الهدف من إطلاق هذا السباق هو تشجيع المرأة الإماراتية على ممارسة الرياضة عموماً والدراجات خصوصاً، وارتأينا إطلاق هذا السباق بصورة تجريبية، لكن وفق المواصفات الدولية المعتمدة في هذا النوع من السباقات، من أجل أن يعشن هذه الأجواء ويكتسبن الخبرة.