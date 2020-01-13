21 فعالية رياضية دولية بدبي في يناير الجاري وفبراير المقبل

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

تقام 21 فعالية رياضية دولية في دبي خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل، اللذين يشهدان أيضاً تنظيم أكثر من 90 فعالية محلية متنوعة ما بين بطولات وفعاليات تنافسية ومجتمعية، تقام بتنظيم وإشراف من مجلس دبي الرياضي تتوزع في مختلف أنحاء دبي، ويشارك فيها ويتابعها عشرات الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية من داخل الدولة وخارجها، ومن أبرز الفعاليات الدولية، بطولات سوق دبي الحرة للتنس، وبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، وماراثون ستاندرد تشارترد دبي، وبطولة دبي للرجل الحديدي، وتحدي الصحراء دبي، وكأس دبي الذهبية للبولو، وسباق هيرو دبي للدراجات الهوائية.