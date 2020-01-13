فعاليات ترفيهية لجمهور «غولف دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن منظمو بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، عن إطلاق فعاليات وخدمات ضيافة وترفيه للجماهير، وفق أعلى المواصفات في «قرية البطولة» الجديدة كلياً، طوال فترة الحدث، الذي يقام من 23 إلى 26 يناير الجاري في نادي الإمارات للغولف، وأعلن المنظمون عن هذه الإضافة الجديدة مع بداية العد التنازلي بتبقي أيام معدودة على انطلاق البطولة العريقة، التي تعد الأقدم على مستوى المنطقة في الجولة الأوروبية للغولف، والتي يحظى فيها الجماهير بمتابعة أفضل اللاعبين العالميين، وهم يحظون بباقة متنوعة ومشوقة، تناسب الجميع من الأفراد والعائلات مقدمة من الشركاء والداعمين للحدث، وسيتمكن الجمهور من مشاهدة كل ما يجري على أرض المنافسات بكل راحة، عبر الشاشات العملاقة في قرية البطولة، التي تبث المنافسات طوال الأيام الأربعة مباشرة، ومع الاستمتاع بجميع الأحداث مباشرة.

معرض إكسبو

وسيكون لمعرض إكسبو 2020، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل، جناح مميز لمنح المتفرجين نبذة عن الأشياء المثيرة، التي تنتظرهم عندما يتم افتتاحه بوصفه من أضخم الأحداث في دبي والعالم، وسيتمكن زوار البطولة من الاستمتاع بجزء من تراث دبي، من خلال توفير فرصة ركوب الجمل، فيما سيقيم «دبي وورلد آرت» معرضاً للأعمال الفنية المحلية، حيث سيكون المنسقون يرسمون بشكل حي على الجدران، ويدعون الزائرين للانضمام إليهم لمنح المشاهدين الفرصة، لترك بصمتهم على الحائط الفريد من نوعه، حيث يقدم قماشاً فارغاً للزائرين لإطلاق العنان لإبداعاتهم، وسيحضر الفنان إدريس بي، تماثيله الأسطورية متعددة الأضلاع إلى ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، لذلك تأكدوا أن تكونوا من هؤلاء أيضاً!

ومع تنافس أفضل اللاعبين في العالم على ملعب المجلس، فإن الجماهير بإمكانهم تجربة مهاراتهم في قرية البطولة التي تضم العديد من تحديات الجولف، وستكون أكاديمية بيتر كراون في قلبها، وهي التي تركز على تعليم أنماط الحركة المطلوبة للتحسن في لعبة الغولف من خلال مجموعة مختارة من التدريبات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على جوانب رئيسية أخرى مثل كيفية قبضة المضرب والوقوف الصحيح للتصويب.