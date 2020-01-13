الإمارات تنظم «خليجية المضمار»

المصدر: (الكويت - البيان الرياضي)

عقدت اللجنة التنظيمية للدراجات بدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعها الأول في الكويت، برئاسة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة ممثل البحرين، وبحضور الأعضاء الكويتي فهد خالد المطيري والإماراتي عبد الناصر عمران الشامسي والسعودي عبد الله المزيد والعماني خليفة الجابري وأمين عام النادي الكويتي للدراجات عبد الله الشمري، وتم خلال الاجتماع اعتماد أجندة البطولات الخليجية، التي ستنظمها اللجنة خلال العام الحالي، والتي تضمنت إقامة بطولة التعاون للمضمار في الإمارات، في الأسبوع الأخير من شهر فبراير المقبل، وتليها بطولة الدراجة الجبلية في مارس، وبطولة الطريق للشباب والناشئين في السعودية وبطولة الطريق للإناث في الكويت، على أن يقام طواف الخليج في شهر ديسمبر المقبل.