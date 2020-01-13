نجوم البطولات الكبرى يكملون تشكيلة غولف تحدي الأبطال

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يكمل الجنوب أفريقي لويس أوستويزن والإنجليزي داني ويليت، الفائزين بالبطولات الكبرى، والنجم الصاعد النرويجي فيكتور هوفلاند تشكيلة عالمية مع وصول «تحدي الأبطال» إلى أبوظبي للمرة الأولى، ضمن الفعاليات المصاحبة ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسينضمون إلى الأمريكي بروكس كوبكا المصنف الأول عالمياً ونجمي الجولة الأوروبية بيرند فيسبيرجر ومات فيتزباتريك لحضور الحدث المبتكر في حلبة مرسى ياس يوم غد، وتعتبر البطولة جزء من سلسلة رولكس الفئة المتميزة من البطولات في موسم «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية، مع منح الحد الأدنى من الجوائز لكل حدث 7 ملايين دولار أمريكي،

أحداث سنوية

وتبدأ سلسلة «تحدي الأبطال» من خمسة أحداث سنوية هي بطولة أبوظبي، قبل الانتقال إلى أوروبا لثلاث نسخ مثيرة، بما في ذلك بطولة اسكندنافية المختلطة في ستوكهولم وبطولة الماسترز البريطانية، وستُقام ختام السلسلة قبل حدث نهاية الموسم الأوروبي للجولة الأوروبية في دبي، وستضم الفائزين في حملة أبطال التحدي الأربعة لعام 2020.

فخر

ويفتخر أوستويزن الجنوب أفريقي بالبطولة المفتوحة العريقة لعام 2010 بين ألقابه التسعة في الجولة الأوروبية وسيتواجد في «تحدي الأبطال» لأول مرة، حيث يشاهد 5000 من المعجبين ستة من أكبر نجوم الغولف يتنافسون وجهاً لوجه على اللقب بتنسيق مثير، ويعود الإنجليزي ويليت، بعد أن اقترب من حصد اللقب في في موسم 2019 في بطولة جولة موانئ دبي العالمية في نوفمبر الماضي، متطلعاً إلى مواصلة أدائه، الذي حقق له لقبه السابع في الجولة الأوروبية والثاني في سلسلة رولكس في بطولة «بي إم دبليو» للموسم الماضي، وهناك النرويجي هوفلاند (22 سنة)، هو أحد النجوم الشباب الواعدين في اللعبة، وسينضم إلى أوستويزن وكوبكا في أول ظهور له في «تحدي الأبطال»، وفاز المصنف الأول في ترتيب الهواة سابقاً في كل من بطولة الماسترز الأمريكية والمفتوحة للولايات المتحدة للهواة 2019.