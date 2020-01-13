شباب الأهلي يتصدر «كوميتيه» بطولة نائب رئيس الدولة للكاراتيه

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختتمت، يوم الجمعة الماضي، منافسات النصف الأول من بطولة نائب رئيس الدولة للكاراتيه في منافسات «كوميتيه»، فردي لفئة الناشئين والناشئات 14و15 سنة وحتى فئة الرجال والسيدات فوق 18 سنة، والتي أقيمت بصالة المزهر الرياضية بدبي، وسط حضور جماهيري كبير ومتميز من محبي رياضة الكاراتيه وأولياء الأمور، وشهدت البطولة رقماً قياسياً للاعبين واللاعبات المشاركين بها، وصل إلى 443 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 نادياً ومركزاً، ما دعا لجنة المسابقات إلى تقسيمها إلى نصفين، وانتهى النصف الأول منها، ويتبقى النصف الثاني والأخير لفئات الأشبال والفتيات، الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 13 سنة، واستطاع نادي شباب الأهلي تصدر النصف الأول من البطولة، بعد أن جمع 25 ميدالية ملونة (13 ذهبية -5 فضيات -7 برونزيات)، وجاء نادي اتحاد كلباء ثانياً بعد أن جمع 15 ميدالية ملونة (7 ذهبيات -5 فضيات -3 برونزيات)، وحل نادي الشارقة الرياضي ثالثاً بعد جمعه 17 ميدالية (6 ذهبيات -4 فضيات -7 برونزيات)، وحضر الختام والتتويج اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي، والخبير هشام سري السكرتير الفني والخبير أيوب لاشكري عضو اللجنة الفنية.