نجوم ونجمات العالم يتنافسون على لقب دولية دبي للتنس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تتجه أنظار عشاق التنس في العالم إلى دبي، لمتابعة منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس في نسختها الـ20، التي تقام خلال الفترة من 17-22 فبراير المقبل، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويشارك فيها ألمع نجوم ونجمات الكرة الصفراء في العالم، وتتصدر قائمة المشاركات في بطولة السيدات، التي تنطلق منافساتها أولاً، ثلاث من متصدرات التصنيف العالمي وهنّ: أشلي بارتي، وكارولينا بليشكوفا، وسيمونا هاليب، إلى جانب ثلاث من المصنفات العشر الأُول، بيانكا أندرسكو، بطلة دورة أمريكا المفتوحة، وبيليندا بنتشيش، حاملة لقب دبي 2019، وكيكي بيرتنس، وبعدها، يبدأ صراع الرجال، بمشاركة السويسري روجيه فيدرر حامل اللقب، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف بطولة 2019، والإسباني روبرتو بواتيستا آغوت، بطل دورة دبي لعام 2018.

بطولة السيدات

وتشارك في بطولة السيدات 14 من متصدرات التصنيف العشرين عالمياً، بمن فيهن أشلي بارتي، التي أنهت موسماً رائعاً في 2019، الذي شهد تصدرها قمة التصنيف العالمي لتنس السيدات، وانتزاعها أول لقب لها في بطولات غراند سلام في رولان غاروس، قبل أن تُتوج بالبطولة الختامية لمحترفات التنس، كذلك فازت بألقاب بطولتي ميامي وبرمنغهام، ولم تفاجئ أحداً بتلقيها «جائزة ذا دون» كونها أفضل رياضية أسترالية للعام، غير أن الطريق أمام بارتي لإحراز كأس دبي لن يكون سهلاً مع غنى قائمة المشاركات بأسماء لامعة مثل كارولينا بليشكوفا، وصيفة بطولة دبي 2015، والرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، وبطلة اثنتين من بطولات غراند سلام، وبطلة دبي في 2015، وهناك الكندية بيانكا أندريسكو، التي تألقت في موسم 2019 بإحرازها لقب دورة الولايات المتحدة المفتوحة، ولقب بطولتي إنديان ويلز وتورونتو.

صراع الرجال

وتضم قائمة نجوم التنس المشاركين في دولية دبي لهذا العام، أسماء لها صداها في عالم الكرة الصفراء، وفي مقدمتها أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر (38 سنة)، الذي أنزل الهزيمة باليوناني ستيفانوس تسيتسيباسي (6-4 6-4) في نهائي دبي العام الماضي، وأضاف لقبه المئة في مسيرته للفردي، والثامن له في بطولة دبي، وواصل تألقه بإحرازه ألقاب ثلاث بطولات أخرى، وأنهى موسمه مصنفاً ثالثاً على العالم، ويتطلع للمنافسة مجدداً في المدينة، التي حمل كأسها للمرة الأولى في عام 2003، وبدوره يعود تسيتسيباسي إلى دبي في محاولة منه للظفر بلقبها الذي اقترب منه كثيراً العام الماضي، عقب موسم حافل أنزل خلاله الهزيمة بروجيه فيدرر في بطولة أستراليا المفتوحة، وتُوج بالبطولة الختامية لمحترفي التنس في لندن، كما أحرز لقب بطولتي استوريل ومرسيليا، وحل ثانياً في بطولات مدريد وبكين ودبي.

عودة الأبطال

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: تميزت بطولة دبي 2019، بتتويج لاعبين من ذات البلد ببطولتي السيدات والرجال، وذلك للمرة الثانية في تاريخ البطولة، ونحن سعداء بعودة روجيه فيدرر وبيليندا بنتشيش مجدداً، لنرى إذا كان بمقدورهما الاحتفاظ باللقب ضمن قائمة تضم أسماء قوية في عالم التنس، وبدوره، قال صلاح تهلك، مدير البطولة: يتجدد موعد عشاق التنس في دبي مع أسبوعين حافلين بأقوى المنافسات بين أفضل لاعبي الكرة الصفراء في العالم، ومع غنى قائمة المشاركين في الحدث بنجوم اللعبة، تصبح مهمة التكهن بالفائز المحتمل غاية في الصعوبة، إلا أننا على يقين بأن أسبوعي البطولة سيحفلان بمفاجآت مثيرة مع تطلع جميع اللاعبين للظفر بلقب دبي.

طرح التذاكر

تُطرح تذاكر البطولة، بدءاً من 55 درهماً للتذكرة، بينما ستتوافر في شباك تذاكر استاد السوق الحرة للتنس اعتباراً من 29 يناير الجاري، ويمكن حجز بطاقات الدخول عبر الإنترنت اعتباراً من صباح اليوم على الموقع التالي: www.dubaidutyfreetennischampionships.com.