محمد الشرقي يستقبل فريقي قاربي وادي حام ووادي السيجي

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريقي قارب وادي حام وقارب وادي السيجي، اللذين حصلا على المركز الأول في الشوطين الثاني والثالث في سباق أبوظبي لقوارب التجديف فئة 40 قدماً، الذي نظمه نادي تراث الإمارات.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين بنيلهم المراكز الأولى في السباق، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهر به الفريقان ومنافستهما الدائمة على المراكز المتقدمة في البطولات الدولية والمحلية.

وأكد سموه دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمعظم الرياضات البحرية في الإمارة، مثنياً على الجهود التي يبذلها فريقا وادي حام ووادي السيجي لتحقيق الريادة في مثل هذه الرياضات البحرية للتجديف.

وقدم أعضاء فريقي قارب وادي حام وقارب وادي السيجي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، لدعمه الدائم للرياضات البحرية، وتعزيز ثقة فرق قوارب إمارة الفجيرة في المنافسة على المراكز الأولى ونيل الجوائز في مختلف المنافسات.

يذكر أن قارب وادي حام تعود ملكيته إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وقارب وادي السيجي تعود ملكيته إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد إمارة الفجيرة.