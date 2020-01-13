البلوشي يتحدى الإصابة في رالي داكار

المصدر: دبي- علي الظاهري

يواصل بطلنا محمد البلوشي مشواره العالمي في منافسات الدراجات النارية في النسخة 42 من رالي داكار بالسعودية، بعد مرور 6 جولات رغم تحدي الإصابة الناتجة عن حادث تدهور تعرض له البلوشي في الأيام الماضي في الجولة الثالثة قبل خط النهاية بنحو 35 كلم، وتم تشخيص الإصابة بأنها بليغة في كتفه الأيمن ويده اليمنى، إلا أن بطلنا الإماراتي تحامل على نفسه، وأصر على مواصلة المنافسة حتى خط نهاية الجولة الثالثة.

وأنهى البلوشي مع زملائه المشاركين أكثر من 3700 كلم في المراحل الماضية، التي شهدت المرور على مختلف التضاريس الصعبة من جبال وأودية وصحاري، ما أدى إلى خروج أبرز الأسماء من بينهم بطل الدارجات النارية الإنجليزي سام سندرلاند حامل لقب النسخة 2017 من رالي داكار، إثر تعرضه لحادث تدهور بدراجته نتج عنها إصابات في الفقرات والكتف.

وكشف البلوشي، عن حجم صعوبات التحدي العالمي.

وذكر أنه واجه تحديات أخرى في المرحلة الخامسة من الرالي، حيث نفد عنه الوقود قبل خط نهاية المرحلة الخامسة بنحو 25 كلم، وتقطعت حبال الأمل في مواصلة الرالي، إلا أن شهامة أحد المتسابقين أعادت الأمل من زميله الإسباني جوليان جارسيا، الذي أعطاه بعض من الوقود ليستمر البلوشي في الرالي. وعلق قائلاً: شعور غريب عندما تفقد الأمل ويكون الخروج من المنافسة محتوماً عليك ثم تأتيك المساعدة من شخص آثر أن يساعدك على المنافسة، كل الشكر لصديقي جوليان على روحه الرياضية.