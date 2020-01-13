مونيكا تنفرد بصدارة دولية الشطرنج

المصدر: (الشارقة- البيان الرياضي)

انفردت البولندية مونيكا سوشكو بصدارة بطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 70 ألف درهم، ونجحت مونيكا في انتزاع الصدارة من الرومانية ايرينا بولماغا، بعدما تغلبت عليها في الجولة الثامنة (قبل الأخيرة)، لترفع رصيدها إلى 6.5 نقاط بفارق نصف نقطة عن 12 لاعبة جئن في المركز الثاني، من بينهن بولماغا، ثم جاءت 3 لاعبات في المركز الثالث بـ5.5 نقاط.

ومن أبرز نتائج الجولة الثامنة الأخرة، نتيجة التعادل التي حسمت مواجهة الإيطالية أولغا زيمينا مع الإندونيسية خاريزما والروسية دينارا مع الصينية لي، فيما تغلبت بيبي سارا على الصربية درليوفيتش، وفازت سميرنوفا على السنغافورية كيانيون غونغ و الجورجية صوبيكو كاشفالي على الأوكرانية ايفا سليمانوفا، وعلى صعيد نتائج لاعبات الإمارات خسرت وافية درويش من الهندية روشــــــــــــا بوجاري، لتخسر بذلك المركز الثالث وخسرت أمل الشامسي من أوليفيا كيولبازا وريان محمد من الأردنية بشرى الشعيبــــــــي.