«الجودو» يختتم معسكر تونس

المصدر: (تونس- البيان الرياضي)

تعود مساء يوم غد، بعثة منتخب الإمارات الوطني للجودو للفئات العمرية للأشبال والناشئين والشباب قادمة من تونس، بعد انتهاء معسكر الإعداد، الذي أقيم في مدينة القيروان التونسية، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للجودو للمراحل العمرية في الكويت، من 29 يناير الحالي، وحتى 2 فبراير المقبل، ويختتم المعسكر، اليوم، بإقامة مباريات ودية تجريبية عدة مع فريق الكترو القدس التونسي للجودو، ويرأس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد وتضم 10 لاعبين هم: زايد فيصل، سعيد النقبي، عيسى جميل، أحمد جاسم، راشد الحوسني، حارب جمعة، حمد الهاشمي، حميد الشامسي، مانع جمعة وأحمد صالح والمدرب جعفر النخلي، وسيخضع المنتخب عقب عودته لفترة إعداد قصيرة حسب ظروف الطلاب، قبل السفر إلى الكويت.