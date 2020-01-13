«داس للشراعية 43 قدماً» الجمعة أو السيت

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

حدد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت موعد إقامة سباق داس للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، ليكون أحد يومي الجمعة أو السبت المقبلين، إذ سيتم اتخاذ القرار النهائي بناء على ظروف الأحوال الجوية نهاية الأسبوع الجاري، ويبلغ مجموع جوائز السباق 3 ملايين درهم، بالإضافة إلى تخصيص 3 سيارات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وسيقام لمسافة 22 «ميل بحري»، انطلاقاً من جزيرة داس وحتى خط النهاية بمقر النادي بكورنيش العاصمة أبوظبي.

وأشار أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت إلى أن النادي يتطلع إلى استمراره في الاضطلاع بدوره، لتعزيز الاهتمام بالسباقات البحرية التراثية وتوسيع قاعدة الممارسين، من خلال التشجيع على المشاركة في مختلف السباقات التي ينظمها.