مصارعة الإبل رياضة سعودية جديدة

المصدر: (الرياض - البيان الرياضي)

على غرار مصارعة الثيران الشهيرة التي يعد عشاقها بمئات الآلاف في أوروبا وفي إسبانيا تحديداً، بدأت تنتشر في السعودية رياضة شبيهة لكنها بلا دماء، رياضة مصارعة الإبل والتي بدأت تلقى رواجاً واسعاً خلال انطلاقتها للمرة الأولى ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي يعد أكبر تجمع لعشاق الإبل ومنافساته حول العالم.

وتنـــطلق هـــذه المـــسابقات في مهـــرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأكثر شعبية في السعودية، والأكبر والأضخـــم على مستـــوى العالم من ناحية المساحة التي تتجــــاوز 225 كيـــلو متـــراً مربعاً، والقيمة السوقية التي تجاوزت الـ 4 مليارات ريال، ووجدت المصارعة قبولاً كبيراً مما دفع نادي الإبل لإطلاق محاولات لتسجيلها كرياضة عالمية.