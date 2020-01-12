تتويج الفائزين بدولية الفجيرة للتنس

المصدر: دبي – البيان الرياضي



اختتمت في ملاعب نادي النصر لينجرلاند أمس بطولة الفجيرة الدولية للشباب للتنس بإقامة مباريات الدور النهائي بحضور الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، وتم نقل مباريات نصف النهائي والنهائي من الفجيرة إلى دبي بسبب هطول الأمطار الشديد الذي شهدته الفجيرة.

وتوج المرزوقي الفائزين الأوائل بحضور السكرتير الفني للاتحاد صلاح البراملي ومدير نادي تنس الفجيرة سارة، بينما حكم المباراة النهائية العراقي ليث العاني.

وأسفرت النتائج عن فوز الكازاخستاني كالفنكر بالمركز الأول لفئة الشباب بعد أن فاز في النهائي على اليوناني كونتوراكيس بمجموعتين نظيفتين (6-2) و(6-4).

وفي فئة البنات فازت الجورجية كاكوشيديتش بالمركز الأول بعد فوزها على المصرية ياسمين عزت بمجموعتين (6-3) و(7-5).

وفي الزوجي فاز الثنائي الكازاخي كالفنكر والسلوفاكي جاكوب بالمركز الأول بعد تفوقه على الثنائي التونسي حبيب استمبولي والباكستاني رحمن (4-6) و(6-3) و(10-8).

بينما فازت الفرنسيتان الباز ايفا، ومايليا مونفيليس، على الكازاخستانيتين كارلوفا وتيتيانا (6-4) و(6-3) لتحرزا المركز الأول بثنائي الشابات.

من جهته وصف ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس البنى التحتية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها مهدت لنجاح البطولة بشكل مميز، مما ساهم بنجاح بطولة الفجيرة الدولية للشباب، وبارك المرزوقي للاعبين الفائزين بالمراكز الأولى، متمنياً لهم المزيد من النجاح مستقبلاً ومقدماً الشكر والتقدير لكادر اتحاد التنس ونادي الفجيرة الدولي للتنس للجهود التي تم بذلها خلال البطولة بالرغم من الظروف المناخية الصعبة، وهطول الأمطار وبالرغم من ذلك تم تفادي الصعوبات واستكمال المنافسات ومقدماً الشكر لنادي النصر لينجرلاند للدور الذي ساهم بالنجاح.