الفجيرة تجمع أذكياء العالم ببطولة حل المسائل الشطرنجية

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، أكملت إمارة الفجيرة جاهزيتها الفنية والتنظيمية لاستضافة منافسات النسخة الثالثة من بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية، إحدى بطولات العالم لحل مسائل الشطرنج (جولة الإمارات 2020)، والتي تقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، وبتنظيم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وذلك يومي 25 و26 الجاري.

بمشاركة قرابة الـ 300 لاعب من مختلف قارات العالم، وبجوائز تبلغ 140 ألف درهم، وجاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد بفندق نوفتيل بالفجيرة، بحضور كل من الدكتور عبد الله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ونائبه محمد عبد الله الزعابي، إلى جانب مهدي عبد الرحيم أبو الحسن رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للعبة، مدير بطولة الفجيرة، وعبد العزيز العبدولي الأمين العام لنادي الفجيرة للشطرنج، ومحمد عبد الغني المدير الفني لنادي الفجيرة للشطرنج.

في بداية المؤتمر، أثنى عبد الله آل بركت على الدعم المقدم من سمو ولي عهد الإمارة، راعي البطولة، والذي وجّه بتسخير كافة الإمكانات من أجل إنجاح الحدث، مشيداً بفريق العمل، الذي ساهم في تثبيت إقامة البطولة بشكل سنوي، ومهد لكي تكون بطولة الفجيرة في صدارة 49 مدينة منظمة على مستوى العالم، وقال نتوقع أن تكون المنافسة قوية بين المشاركين، وأن الفجيرة سيدفع بكافة لاعبي النادي المميزين، وهدفنا سيكون مواصلة التميز، وأشار إلى أن انضمام نادي الفجيرة للشطرنج لقائمة الاتحاد الدولي لحل المسائل الشطرنجية لم يأتِ من فراغ.

بدوره، كشف محمد الزعابي أن هذه البطولة ستحظى بمشاركة لاعبين دوليين مصنفين في حل مسائل الشطرنج، وآخرين في الشطرنج الكلاسيكي، ومن أبرز اللاعبين الذين سيشاركون، هم كل من بطل العالم الحالي في حل المسائل، البولندي مورديزا بويتر، وبطل العالم السابق الروسي أندريه سيلفانوف، والعديد من المصنفين الأوائل على العالم في حل مسائل الشطرنج، وخمسة لاعبين من قائمة أفضل 100 لاعب في العالم في الشطرنج السريع والخاطف، كما نوه بأن البطولة ستقام في 50 دولة حول العالم، في يوم وتوقيت موحد، وتعتبر الفجيرة المدينة الوحيدة بين دُول الشرق الأوسط والوطن العربي. بدوره، قال العبدولي الأمين العام إن قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة، تبلغ 140 ألف درهم، إضافة إلى الكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية.

3 فئات

وتحدث مهدي أبو الحسن مدير البطولة، عن النواحي الفنية، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع المشاركين على ثلاث فئات (الفئة الأولى: المصنفين فوق 2000 نقطة، الفئة الثانية: المصنفين تحت 2000 نقطة، الفئة الثالثة للاعبين الواعدين تحت 13 سنة) كحد أدنى، وستشهد البطولة مشاركة 6 محكمين يحملون الشارة الدولية، من نخبة الحكام المحليين، لأهميتها، ولوجود لاعبين أقوياء، ولتأمين الحيادية المطلوبة أثناء المنافسات.