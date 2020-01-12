رأس الخيمة لأصحاب الهمم يتعاقد مع المدرب التونسي زغاب

المصدر: متابعة- محمد فضل

أعلن نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم تعاقده مع المدرب التونسي أنور بن بشير زغاب حتى نهاية الموسم الحالي، ضمن جهوده الرامية لرفع قدرات اللاعبين واللاعبات، وتحقيق التطور المنشود، ضمن استراتيجية النادي في المنافسة على الألقاب والبطولات، ومواجهة التحدي بالوصول إلى المراكز الأولى في جميع المسابقات والبطولات داخل الدولة وخارجها.

وذلك بحضور سالم المفتول، رئيس مجلس إدارة النادي ووفاء الشحي، نائبة رئيس مجلس الإدارة ومحمد عبدالله أرحمة، رئيس اللجنة الفنية، فضلاً عن عضوي مجلس الإدارة محمد غنيم ومحمد النقبي.

ويملك المدرب الجديد خبرة ميدانية ممتازة من خلال عمله في المنتخبات التونسية المختلفة نحو 10 سنوات والمنتخب الكويتي لخمس سنوات، إلى جانب نتائجه البارزة مع المنتخبات، التي دربها في 4 بطولات عالمية والدورات البارالمبية، فضلاً عن خبرته الجيدة مع منتخب تونس لألعاب القوى.

ووصف المفتول خطوة التعاقد مع المدرب الجديد بأنها تمثل الإضافة القوية، التي يرجوها النادي في المواسم المقبلة مع تعاظم التطلعات بتخطي التحدي الذي ينتظرهم في المناسبات الرياضية المختلفة والرغبة في تعزيز كفاءة أصحاب الهمم، انطلاقاً من رؤية النادي الساعي لجذب المزيد من اللاعبين واللاعبات في الفترة المقبلة على مستوى إمارة رأس الخيمة.