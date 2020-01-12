علي البلوشي: نتطلع لمواكبة التطوّر العلمي الرياضي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يتطلع المهندس علي عبد الحق البلوشي (30 عاماً)، نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة العين، إلى مستقبل طموح يواكب متطلبات العصر، ويتصل مباشرة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز التطور، ويساعد الرياضيين في كل العالم، تمهيداً للتطور العلمي في مجال الرياضة على غرار التطورات والمستجدات التي شهدها العالم منذ كأس العالم 2014، بما في ذلك استخدام تقنية الفيديو، واللجوء إلى التقنيات المتطورة لقياس الحالة البدنية للاعبين وحالتهم المرضية المرتبطة بإصابات سابقة.

وأشار البلوشي إلى أن الأندية الرياضية يمكن أن تستفيد بدرجة كبيرة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الخاصة باللاعبين الأجانب، وتوفير أكبر قاعدة ممكنة من اللاعبين لتجنب الوقوع في مصيدة الصفقات غير الجيدة، حتى لا تتكبد الخسائر المالية نظير الصفقات التي لا تعبّر عن التطلعات المأمولة، وعبر عن فخره بالخطوات الحثيثة للدولة في تعزيز الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والعمل على كل الخطوات التي من شأنها تمهيد الطريق لتأكيد مكانة الدولة على المستوى العالمي بالنجاح والتميز والابتكار، والبحث عن الإنجازات على جميع الصعد.

كما عبر البلوشي عن فخره كإماراتي للإنجازات الوطنية المتلاحقة والإعلان عن تأسيس جامعة محمد بن زايد آل نهيان للذكاء الاصطناعي، تلك المبادرة الجديدة التي تحمل في طياتها مرحلة جديدة من العمل والرؤية الحكيمة والرشيدة لتأكيد الصورة المشرفة عن الوطن الغالي الذي يحلّق بنا جميعاً في فضاءات التميز والابتكار والمعرفة، وقال إن هذه الخطوة تعكس نموذجاً علمياً جديداً في الشأن الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي يواكب الطفرة الكبيرة في هذا العلم على مستوى العالم، بما يؤدي إلى تهيئة الظروف أمام التطور الهائل في هذا المجال لخدمة الوطن والمواطن ومواكبة التطورات العلمية والإنجازات المشرفة، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة لكل ما يعزز نهجنا المتميز في عكس الصور الجميلة عن الوطن.