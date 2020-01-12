سوريا تشارك في «عربية السيدات 2020»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تستعد لاعبات سوريا، لمشاركة منتظرة على ميادين الكرة الطائرة، والكاراتيه، وذلك ضمن منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، الحدث الرياضي الأبرز على صعيد رياضة المرأة العربية، الذي ينطلق خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل في إمارة الشارقة.

وتنظم الدورة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

تميز

وحول هذه المشاركة، قالت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس لجنتها التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «ننتظر مشاركات متميزة من اللاعبات العربيات اللاتي أثبتن قدراتهن خلال الدورات السابقة على تقديم أداء تنافسي عالي المستوى ونأمل أن تكون المنافسات القادمة خطوة نوعية أخرى في مسيرة تطوير قطاع رياضة المرأة العربية وتعزيز مشاركتها في البطولات الإقليمية والعالمية».

ويشارك في منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 16 دولة في تسع ألعاب هي: الرماية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وألعاب القوة، والفروسية، والمبارزة، والقوس والسهم، والكاراتيه.