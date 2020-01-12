المغربي العدناني بطل «الشطرنج العشوائي» في دولية الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

توج المغربي مخلص العدناني بلقب بطولة «الشطرنج العشوائي»، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على هامش النسخة العاشرة من كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وجاءت صدارة العدناني بعدما حقق 6 نقاط في 7 جولات بكسر التعادل عن البولندي بارتوس سوكو، بعدما فاز عليه في الجولة السابعة والأخيرة، وجاء سوكو في المركز الثاني، فيما حل في المركز الثالث بالرصيد نفسه الفلبيني دانديل فرناندوز.

حضر افتتاح بطولة الشطرنج العشوائي التي شارك فيها 95 لاعباً ولاعبة من 23 دولة، كل من الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ونجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعلياء غريب المازمي مديرة البطولة، وعدد من أبناء الأسرة الشطرنجية بالدولة، الذين حرصوا على التواجد في البطولة التي تقام لأول مرة في المنطقة، كونها نوعاً جديداً من الشطرنج.

من ناحية أخرى يسدل الستار مساء اليوم على منافسات النسخة العاشرة للبطولة، حيث أنهت اللجنة المنظمة كل الترتيبات لحفل الختام، ويتم خلال الحفل توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى، حيث رصدت اللجنة المنظمة 70 ألف درهم للأوائل حتى المركز الخامس عشر، كما رصدت جوائز فردية على مستوى الدولة لتشجيع اللاعبات منها أفضل لاعبة في الإمارات، وأفضل 3 لاعبات من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وأفضل لاعبة تحت 10 و12 و14 سنة.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة رئيسة اللجنة المنظمة العليا للبطولة عن سعادتها بالمستوى الذي ظهرت به البطولة حتى الجولات الأخيرة، وردود الفعل الإيجابية من المشاركين والإشادة بالتنظيم، وهو ما يمثل مسؤولية كبيرة على النادي في مواصلة النجاحات في النسخ المقبلة في ظل أن البطولة باتت من الأحداث المعروفة في الأجندة الدولية واستمرارها كل هذه السنوات يؤكد أنها حققت الهدف منها، وهو الترويج السياحي والرياضي للإمارات بصفة عامة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، وأيضاً توفير الاحتكاك لجميع لاعباتنا على مستوى أندية الدولة من خلال وجود 35 دولة من البطولة، كما أنها تمثل رافداً للكوادر الوطنية في تنظيم البطولات.