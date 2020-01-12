مهرجان ليوا الدولي يصل إلى محطة الختام

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أسدل الستار أول من أمس على فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، واستمر المهرجان الذي اشتمل على العديد من الأنشطة الترفيهية والبطولات الرياضية من منافسات السيارات والرياضات التراثية لمدة 16 يوماً شهدت أقوى التحديات والإثارة في مغامرات الصحراء، حيث كان الختام ببطولة صعود تل مرعب للسيارات.

وحققت المنافسة التي أقيمت في آخر أيام المهرجان نجاحاً كبيراً، بعد أن قدم أبطال التل عروضاً مثيرة تجاوب معها الحضور، وسجلوا أرقاماً عالية في هذه النسخة في أهم الفئات، لينتقلوا بالبطولة لمرحلة أكبر عن البطولات السابقة، وكانت أهم الأرقام التي تحققت في فئة الهايلوكس للمتسابق مشعل بن محمد الخالدي محققاً المركز الأول بزمن قدره 5.348 ثوان.

وتألق محمد راشد الجابري في فئة 6 سلندر غاز وانتزع المركز الأول بزمن قدره 5.848 ثوان.

تحدٍ

وارتفعت وتيرة التحدي في التل المرعب، وتمكن المتسابق خالد توفيق الرفاعي في فئة 8 سلندر توربو من إحراز المركز الأول.

وتوج الفائزين محمد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، ومحمد راشد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، والمهندس مطر سالم المنصوري مدير عام نادي ليوا الرياضي، وحصل الفائزون على المراكز الأولى على سيارة فئة نيسان، وشهد حفل الختام أيضاً تتويج الفائزين في منافسات، بطولة الاستعراض الحر، وبطولة الدراجات والبقيات وبطولة الاستعراض الرملي بفئاتها المختلفة.