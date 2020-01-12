المرزوقي يتألّق في بطولة دبي للكايت سيرف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء أمس منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف في يومها الثاني والختامي، والتي احتضنها شاطئ نسناس بيتش في جميرا بمشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة من أكثر من 30 دولة. وشهد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، المنافسات التي جرت على فترتين صباحية ومسائية بحضور محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات.

وحرص رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء على الالتقاء باللجنة المنظمة والمتسابقين من نجوم منتخبنا الوطني وباقي المشاركين والاطمئنان على نتائجهم وانطباعهم العام عن الحدث الذي يقام للسنة الثالثة على التوالي ضمن روزنامة السباقات البحرية.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء بدور نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وحرصه على تنظيم الحدث، مؤكداً أن هذه الجهود من شأنها الارتقاء بمستوى الرياضة وزيادة فرص اكتشاف المواهب في هذه الرياضة الشيقة والناشئة.

وشملت المنافسات أربع مراحل ضمن فئات هايدروفويل تتويج المتسابق رقم 95 بطلنا عبدالعزيز عبد الله المرزوقي بطلاً لمنافسات هايدروفويل مواطنين ضمن فعاليات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف.

تفوق

وتفوق المرزوقي على منافسيه من أبطالنا الذين يمارسون هذه اللعبة مسجلاً أفضل معدل متفوقاً على المتسابق رقم 51 بطلنا سهيل المري الذي حل ثانياً، والمتسابق رقم 69 سالم بن جرش السويدي والذي أحرز المركز الثالث في ترتيب فئة المواطنين.

وشهدت المنافسات التي أقيمت في اليوم الأول حصول المتسابقة رقم 93 الفلسطينية سهى إسماعيل على المركز الثالث في فئة هايدروفويل - سيدات خلف المتسابقتين رقم 39 سيلمينكي دارين التي حلت في المركز الأول، ورقم 46 انجيلكو باربير التي جاءت في المركز الثالث.

ونجح المصنف العالمي بطل أوروبا المتسابق رقم 52 الفرنسي ماتيو في انتزاع الصدارة في فئة هايدروفويل - رجال متفوقاً على جميع المشاركين ومن بينهم المتسابقان رقم 78 باربنسون اولفي صاحب المركز الثاني ورقم 36 ريناود باربير الذي حل ثالثاً.

تحضيرات

في سياق آخر، أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن بدء التحضيرات والتجهيزات الخاصة بتنظيم الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، حيث يبدأ في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم تسليم الملصقات الخاصة بالمشاركين في الحدث استعداداً لانطلاقة الحدث يوم الثلاثاء علماً أن استلام الصيد سيبدأ يوم الأربعاء في مقر البطولة في مراسي بي أند أو ماريناس (جميرا 5).