الزعيم يكسب منتخب الشباب بكأس رجال اليد

المصدر: (متابعة: فائز بجبوج)

تلقى منتخب شباب اليد الخسارة الثانية على التوالي خلال مشاركته الأولى في بطولة كأس الإمارات لرجال اليد، أول من أمس، عندما حل ضيفاً على فريق العين «الزعيم» وبنتيجة 34 - 27، في ختام الجولة الثانية للبطولة التي تشهد مشاركة أربعة أندية، إضافة لمنتخب الشباب، والتي اعتبرتها لجنة مسابقات اليد غير إلزامية لمشاركة الأندية العشرة التي تشارك في بطولات الرجال بالموسم الحالي.

وبهذه النتيجة يحتل العين المركز الثالث بفارق الأهداف عن مليحة الثاني ولكل منهما 3 نقاط من جولة واحدة، بينما يتصدر النصر البطولة برصيد 6 نقاط من جولتين، واستمر منتخب الشباب بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن بني ياس الخامس وبرصيد نقطتين.