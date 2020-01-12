20 يناير قرعة دولية دبي للسلة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

حددت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة 20 يناير الجاري موعداً لإجراء القرعة للنسخة 31 في فندق جراند اكسلسيور دبي بمشاركة 10 فرق موزعة على مجموعتين.

وتعقد اللجنة المنظمة العليا للبطولة أول اجتماع لها بمقر اتحاد كرة السلة في الرابعة مساء اليوم لمناقشة العديد من الموضوعات المطروحة في مقدمتها اللائحة الفنية وتحديد عدد اللاعبين الأجانب المسموح لهم داخل الملعب، بالإضافة إلى نظام المجموعتين والنقل التلفزيوني ويترأس الاجتماع اللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة.