مدينة زايد الرياضية تستضيف ماراثون «تحقيق أمنية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

انطلقت أول من أمس فعاليات النسخة الثانية من ماراثون مؤسسة «تحقيق أمنية» الخيري التي تقام تحت رعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية».

وحقق الماراثون والذي يتزامن مع احتفالات المؤسسة بالذكرى العاشرة على تأسيسها بنجاح ملحوظ ومُميّز، حيث شارك 800 مشارك تنافسوا في الفعاليات من خلال سباق بنك أبوظبي التجاري مدينة زايد الرياضية الثاني لمسافة 5 و10 كم.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» إن الماراثون الخيري يشكّل أولى فعاليات المؤسسة الخاصّة بعام «الاستعداد للخمسين» التي نسعى من خلالها إلى نشر رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وحب الخير دون انتظار مُقابل، جنباً إلى جنب مع تحقيق المردود المادي اللازم لتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض تُهدّد حياتهم .