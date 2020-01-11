تنافس مثير في «توين تيب والألعاب الحرة» في ختام كايت سيرف اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يسدل الستار اليوم على فعاليات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الأولى) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

ويشتد التنافس في اليوم الأخير بين المشاركين والمشاركات على ألقاب فئات منافسات (توين تيب) والألعاب الحرة (فري ستايل) للفئات (كبار وشباب شابات ومواطنين وصغار) وذلك في موقع الحدث بشاطئ نسناس وإمام الجماهير حول شواطئ جميرا على فترتين صباحية ومسائية.

وينظم النادي الحدث للعام الثالث على التوالي حيث أصبحت هذه الرياضة من الألعاب المحببة لدى كثير من الشباب واستقطبت عدداً من المواهب الوطنية التي تنشط مع المنتخب الوطني تحت مظلة لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وجمعت المنافسات في الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف ما يصل إلى 100 متسابق ومتسابقة يمثلون 30 دولة من قارات العالم يتقدمهم كبار المصنفين العالميين في هذه الرياضة وكذلك نجوم منتخبنا الوطني الذين يحرصون كل مرة في الحضور والمشاركات ضمن التحضيرات المستمرة لأبطالنا.

ألقاب

وارتفعت أمس مظلات المشاركين والمشاركات التي تزدان بأجمل الألوان في شاطئ نسناس بجميرا ضمن مراحل منافسات هايدرو وفويل التي جمعت 30 متسابقاً يتقدمهم المصنف العالمي الفرنسي المتسابق رقم 52 ماثيو في ووصيف بطل إفريقيا المقيم بالعاصمة أبوظبي المتسابق رقم 32 المغربي هشام تيرا.

حرص

وحرص محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات على متابعة الحدث يوم أمس حيث رحبا معاً بالمشاركين من مختلف الجنسيات وكذلك اللجنة المشرفة على منافسات البطولة من قبل لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء.

ومن المنتظر أن تجري اليوم مراسم تتويج الأبطال في كل الفئات العشر التي أقيمت منافساتها على مدار يومين متتاليين في منصة الأبطال في شاطئ نسناس بجميرا بحضور كبار الشخصيات.

03

أعوام على التوالي ينظم فيها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة الكايت سيرف.

100

متسابق ومتسابقة يتنافسون على جوائز الجولة الأولى من البطولة.

30

دولة يسعى أبطالها إلى حصد لقب بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف.