270 طيراً في القرموشة لـ«فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقام اليوم، منافسات الناشئين في بطولة للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية» لموسم 2019 ـ 2020، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي، والتي تضم هذا الموسم 8 أشواط مخصصة للفرخ والجرناس لطيور تبع وجير تبع. وتأتي منافسات الناشئين في إطار فعاليات حافلة تضمها البطولة التي تتواصل حتى 16 يناير الجاري، حيث شهدت أول من أمس، ختام منافسات العامة، وذلك بإقامة أشواط القرموشة، التي تنافس فيها الصقارون عبر 270 طيراً على مدار يوم حافل بالقوة والحماسة.

وتألقت الطيور المملوكة من حسين ناصر عبد الله لوتاه، بعدما حصدت المراكز الأولى في 3 أشواط، حيث حقق الطير «تجنيد» لقب شوط قرموشة جرناس الرمز، بزمن وقدره 19.232 ثانية. كما حقق لوتاه المركز الأول في شوط قرموشة جرناس بواسطة الطير «إتش إل 20» بزمن 18.443 ثانية.

ونال لوتاه المركز الأول في شوط قرموشة جرناس النقدي، بواسطة الطير «إتش إل 26» بزمن 19.038 ثانية.