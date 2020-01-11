النصر يتصدر كأس الإمارات لليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

عاد فريق النصر من دار الزين بفوز عريض على فريق بني ياس بنتيجة 28 ـ 20 بختام المباراة التي أقيمت أول من أمس ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط منحته الصدارة عقب فوزه الأول على منتخب الشباب 28 - 27، في البطولة التي تشهد مشاركة 4 أندية إلى جانب منتخب الشباب.

ودانت السيطرة للعميد النصراوي خلال المباراة بفضل كوكبة نجومه من أصحاب الخبرات مقارنة بلاعبي الفريق السماوي الذي يخوض الموسم بعناصره الشابة رغم مقاومته خلال الشوط الأول، لينجح النصر بحسم الشوط الأول لصالحه 12 - 9.

وعزز فريق النصر تقدمه خلال الشوط الثاني الذي دانت له أفضلية اللعب دفاعاً وهجوماً ليوسع الفارق تدريجياً لنهاية المباراة التي حسمها بنتيجة 28- 20، عمق بنهايتها جراح السماوي بهزيمته الأولى أمام مليحة 35- 25 والثانية على التوالي أمام النصر.