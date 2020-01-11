وافية درويش تتألق في دولية الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

شهدت الجولة السابعة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، سلسلة من التعادلات ما منح الأفضلية للاعبة الرومانية أرينا بولماغا لتعزز موقفها في الصدارة بـ6 نقاط وسط ملاحقة شديدة وبفارق نصف نقطة عن الخماسي المكون من الأندونيسية خاريزما والإيطالية أولغا زيمينا والروسية دينارا دوراجيفا والصينية اكزوي لي والبولندية مونيكا سوشكو.

وأعطت خلود عيسى الزرعوني، رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد العربي للشطرنج، شارة انطلاق الجولة السابعة بحضور محمد عبد الله المدير الفني لاتحاد الإمارات للشطرنجكما واصلت وافية درويش لاعبة منتخبنا الوطني خطف الأنظار إليها بتألقها اللافت وعرقتها لأبرز المصنفات في البطولة بعد أن انتزعت تعادلاً ثميناً من الأذرية خيالة عبد الله، لترفع رصيدها بذلك إلى 5 نقاط في المركز الثالث إلى جانب كل من الصربية جوفانا رابورت والكازاخستانية بيبي سارا أصوباييفا والهندية كاترينا ميشيل والصربية درليوفيتش والسنغافورية كيانيون غونغ و والأوزبكية ايرينا جيفورجيان والأذربة خيالة عبد الله.