36 سيارة في بطولة تل مرعب

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

تختتم اليوم فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 بالجولة الثانية من بطولة تل مرعب للسيارات التي انطلقت أمس بالجولة الأولى من البطولة لثلاث فئات هي (هايلوكس، 6 سلندر جير عادي وغاز، 8 سلندر توربو)، وشهدت الجولة الأولى مشاركة 36 متسابقاً في الفئات الثلاث من الإمارات، والسعودية وسوريا، وعمان، واليمن.

ويتمثل التحدي في عملية صعود تل مرعب وقطع مسافة 91 متراً، ومن ينجح في الوصول لخط النهاية في أعلي قمة التل خلال فترة زمنية قصيرة يظفر بالمركز الأول.

وبدأت المنافسة في السابعة مساء واستمرت حتى ما قبل منتصف الليل.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي وفرت كافة الاحتياجات اللازمة من وسائل الأمن والسلامة لإنجاح بطولة تل مرعب للسيارات ورصدت جوائز قيمة تتمثل في سيارة نيسان لأصحاب المراكز الأولى في الفئات الست، كما قامت اللجنة الرياضية في المهرجان بتقسيم البطولة لجولتين، حيث تشهد كل جولة مسابقة ثلاث فئات، كما قامت بإعداد منطقة استقبال المتسابقين والسيارات المشاركة في ضرب التل، وخصصت منطقة لاستخدامها كمعسكر خاص للمتسابقين في المنطقة بجوار تل مرعب مع وجود ممر خاص للسيارات من أجل دخول مضمار المشاركة، وذلك حرصاً من اللجنة على أن يكون معسكر المتسابقين والمسار الخاص بالدخول في أفضل وأحسن مستوى لإرضاء جميع المشاركين في السباق.