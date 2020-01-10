12 فريقاً تدشن دوري الإمارات للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق صباح اليوم، دوري الإمارات للصيد بالصقور للموسم الحالي 2019-2020، في نسخته الأولى بميدان الروية بدبي وهو الدوري الذي يقام بالتعاون بين نادي أبوظبي للصقارين، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وخصصت النسخة الأولى لفئة العامة، في مسابقات جير تبع فرخ وجير شاهين فرخ وجير فرخ وقرموشة فرخ، ويشارك في الدوري 12 فريقاً، على أن تقام الجولتان الثانية والثالثة يومي 28 و30 الجاري في أبوظبي، فيما تقام الجولتان الرابعة والخامسة في دبي، وتحتضن أبوظبي الدور نصف النهائي والنهائي، وأنهت اللجنة المنظمة المشتركة للدوري، كافة الترتيبات للانطلاقة التي تمثل نقلة نوعية كبيرة للرياضات التراثية،ورصدت اللجنة المنظمة للحدث أكثر من مليون درهم جوائز للنسخة الأولى، وطبقاً لنظام الدوري، سيتم تقسيم الفرق الـ12 إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق، وتقام 5 جولات في كل مجموعة و3 مباريات في الجولة الواحدة وهو ما يعني أن مباريات المجموعتين سيكون عددها 30 مباراة في الدور التمهيدي على أن يتأهل للدور نصف النهائي الأول والثاني من كل مجموعة، وسيتم استبعاد آخر فريقين من كل مجموعة من المشاركة في النسخة الثانية من الدوري.

اتفاقية تعاون

وكان نادي أبوظبي للصقارين قد وقع اتفاقية تعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مؤخراً في أبوظبي لتجسيد التعاون وتحقيق تضافر الجهود بين الطرفين لإطلاق دوري الإمارات للصيد بالصقور.

ويمثل دوري الإمارات للصيد بالصقور أحد أهم المبادرات الجديدة للموسم الحالي، وقال راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث:الدوري في نسخته الأولى تم تخصيصه للعامة نظراً لأن فئات العامة تشارك من بداية الموسم بينما مسابقات الشيوخ بدأت متأخرة وبالتالي الطيور ليست جاهزة بالقوة التي نتوقعها، ورأت اللجنة المنظمة المشتركة للدوري تدشين النسخة الأولى بالعامة وفي الموسم المقبل يكون الدوري في فئتي الشيوخ والعامة، وحرصت أن يتم تأخير غلق باب التسجيل حتى يتم السماح للجميع للمشاركة لدرجة أن اللجنة أغلقت التسجيل أمس أي قبل ساعات من الانطلاقة لتفتح الباب أمام جميع إمارات الدولة للمشاركة في النسخة الأولى.