الطاير يفتتح معرض الشرق الأوسط الخامس لرياضات المغامرة والتحدي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

افتتح معالي مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، صباح أمس، النسخة الخامسة من معرض الشرق الأوسط لرياضات المغامرة والتحدي (إكستريم سبورتس إكسبو)، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في قاعة الشيخ سعيد 1 بمركز دبي التجاري العالمي على مساحة تفوق 8000 م مربع، وتستمر فعالياته حتى يوم غد.

حضر الافتتاح هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وجمهور كبير من محبي وممارسي رياضات المغامرة في البر والبحر والدراجات الهوائية والنارية والسيارات.

وتجول الطاير في أروقة المعرض الذي ضم العديد من الشركات المتخصصة في هذه الرياضات، التي عرضت منتجاتها المختلفة التي تضمنت أحدث التقنيات العالمية في رياضات المغامرة والتشويق، ورافقه خلال الجولة، زرير سيف الدين منظم المعرض، حيث اطلع الطاير على الأجنحة المختلفة التي يضمها المعرض، واستمع من العارضين إلى شرح عن منتجاتهم الحديثة والمتطورة في مجال الدراجات الهوائية والنارية الخاصة بالمغامرات في الصحراء وأيضاً في المناطق الجبلية ورياضات السباحة والغوص، والتجوال والتخييم في البر، التي تتميز باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، والتي تقلل من وزن المنتج واستهلاك الوقود وتزيد من الكفاءة والقدرة على إعطاء أفضل النتائج.

تفقد الأجنحة

وزار معالي نائب رئيس مجلس دبي الرياضي جناح مؤسسة بحارة واستمع إلى شرح من رحمة فاضل المحيربي مؤسسة ومالكة الشركة المتخصصة في تصميم وإنتاج ملابس الرياضيات المائية، والتي أطلقت مع شقيقها هذا المشروع الوطني منذ 3 شهور، حيث تتولى تصميم الملابس وتزيينها برموز وعبارات خاصة بالبحر، كما تعمل حالياً على إنتاج الملابس، التي يمكن ارتدائها في جميع المناسبات وملابس رياضات الصيد.

وأشاد الطاير بجهود رحمة، وتمنى لها النجاح في عملها لا سيما أنها نجحت في تكوين تصاميم مميزة تربط بين جودة المنتج والبحر، كما كشف معاليه مع هلال المري عن النسخة الأحدث من دراجة أبريليا، التي تحمل الرمز إكس، وهي واحدة من 10 دراجات نارية في العالم وهي مخصصة لسباقات المحترفين.

ويشارك في النسخة الخامسة 100 عارض من 25 دولة من بينهم عارضون من دولة الإمارات من المشاريع الوطنية، التي تقدم خلاصة تجربة المصنعين الإماراتيين في البحر والبر ورياضة المحركات، ويفتح المعرض أبوابه للزائرين مجاناً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.

10000

من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الزائرين للمعرض أكثر من 10.000 زائر، خلال فترة تنظيمه، وبما يتيح للزوار الاستفادة من العروض الخاصة، وتجربة المنتجات، ويضم المعرض ثلاثة فعاليات خاصة هي معرض دبي العالمي للدراجات الهوائية، مهرجان دبي للدراجات النارية، ومعرض الشرق الأوسط للغطس وصيد الأسماك.