ختام معسكر «أبيض اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تصل إلى البلاد صباح اليوم، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، مع ختام محطة الإعداد الأخيرة بمعسكرين خاضهما في بولندا وإسبانيا من 30 ديسمبر الماضي وحتى يوم أمس، في إطار استعدادات «الأبيض»، للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة عشر للرجال، والمقرر إقامتها من 16 - 31 يناير الجاري، بدولة الكويت، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2021 في مصر، وكان منتخبنا قد بدأ رحلته الخارجية في بولندا وخاض 3 مباريات مع منتخبات إسبانيا وبولندا وبيلاروسيا، ضمن البطولة الدولية الودية، وانتقل بعدها إلى إسبانيا، ولعب هناك مباراتين.

وسيؤدي منتخبنا بعد عودته ثلاث حصص تدريبية خلال تجمعه أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، تتخللها مباراة ودية مع منتخب إسبانيا، وسيتم بختامها تحديد القائمة النهائية للمنتخب، قبل مغادرته إلى دولة الكويت في 15 يناير الجاري، للمشاركة في البطولة الآسيوية.